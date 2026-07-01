Arbetarna saknas i maktens korridorer – trots att de är hälften av väljarna

Sverige brukar beskrivas som en representativ demokrati. Men när det gäller klass har underrepresentationen i politiken varit konstant sedan 1970-talet, enligt forskningsrapporten ”Klasstaket i svensk politik” av Olle Folke och Johanna Rickne. Arbetarklassen utgör strax över hälften av väljarkåren men endast 13 procent av ledamöterna i riksdagen. Bland kommunernas politiska toppnamn har bara 17 procent…