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Arbetarna saknas i maktens korridorer – trots att de är hälften av väljarna
Svensk politik har blivit mer representativ när det gäller kön, ålder och utländsk bakgrund. Men när det gäller klass står utvecklingen nästan still. Trots att arbetarklassen utgör majoriteten av väljarkåren är den kraftigt underrepresenterad på alla politiska nivåer.
Fotograf: Riksdagen/Privat
Publicerad 3 augusti 2026 kl 13.54
Sverige brukar beskrivas som en representativ demokrati. Men när det gäller klass har underrepresentationen i politiken varit konstant sedan 1970-talet, enligt forskningsrapporten ”Klasstaket i svensk politik” av Olle Folke och Johanna Rickne. Arbetarklassen utgör strax över hälften av väljarkåren men endast 13 procent av ledamöterna i riksdagen. Bland kommunernas politiska toppnamn har bara 17 procent…
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