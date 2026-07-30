Ikea-arbetare strejkar i Ungern

En historisk strejk ägde rum på Ikea-varuhusen i Ungern torsdagen den 16 juli. För första gången under kedjans 36 år långa närvaro i landet gick arbetarna ut i en heldagsstrejk då Ikea inte ville gå med på en sex-procentig grundlöneökning som fackföreningen för handelsanställda (KASZ) krävde.

Ikeas verksamhet stannade upp helt i butikerna i Budaörs och på Örs vezér-torget i Budapest. Även en så kallad planeringsstudio stängdes ner i staden Debrecen. Förutom arbetarna på golvet deltog även kontorsanställda i arbetsnedläggningen.

Strejken ägde rum efter att en kortare varningsstrejk genomfördes torsdagen den 9 juli mellan klockan 10-12 på alla tre varuhus i landet. Omkring 300 arbetare deltog.

Konflikten sker mot bakgrund av att Ikea i början på året erbjöd anställda i Ungern en löneökning på 0 procent, trots att företaget gjorde ett rekordår 2025. Missnöjet bland arbetarna ledde till att KASZ medlemsantal mångdubblades och gick från dryga 30 personer till ungefär 200.

Arbetsköparsidan har gått på med flera av KASZ övriga krav, som bland annat rör lönetransparens, årliga löneförhandlingar och kollektivavtal, men vägrar kravet på generell löneökning.

Mellan den 20-26 juli åtog sig arbetarsidan att inte utlysa ytterligare strejker i väntan på nya förhandlingar.

Under onsdagens löneförhandlingar erbjöd Ikeas ledning fackföreningen en engångsersättning i kontanter istället för en löneökning. KASZ har fram till torsdag eftermiddag på sig att svara. Tackar de nej väntas ytterligare stridsåtgärder.

Förra året ägde flera strejker rum mot Ikea, bland annat i Nederländerna, Italien, Frankrike och Belgien.

Ikea grundades 1943 i Sverige men har för närvarande sitt säte i Nederländerna på grund av det förmånliga skattesystemet.