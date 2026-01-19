Lås upp hela webbplatsen
Klasskamp
Arbetarseger i Bolivia
Efter veckor av massdemonstrationer, storstrejker och vägblockader tvingade bolivianska arbetare regeringen dra tillbaka det kontroversiella regeringsdekretet.
Gruvarbetare från landets fackliga centralorganisation Central Obrera Boliviana, som spelade en avgörande roll i protesterna och förhandlingarna med regeringen, demonstrerar mot indragna bränslesubventioner. Fotograf: Central Obrera Boliviana/COB
Publicerad 19 januari 2026 kl 16.56
I slutet på förra året genomförde den nyligen tillträdda nyliberala regeringen i Bolivia under president Rodrigo Paz ledarskap högerreformer genom regeringsdekret 5503, som bland annat tog bort bränslesubventioner vilket orsakade kraftiga prisökningar på flera varor. Arbetare inom industri-, jordbruk- och transportsektorn organiserade tillsammans med ursprungsbefolkningar, studenter, lärare och andra sociala rörelser massiva demonstrationer i protest…
