Arbetarseger i Bolivia

I slutet på förra året genomförde den nyligen tillträdda nyliberala regeringen i Bolivia under president Rodrigo Paz ledarskap högerreformer genom regeringsdekret 5503, som bland annat tog bort bränslesubventioner vilket orsakade kraftiga prisökningar på flera varor. Arbetare inom industri-, jordbruk- och transportsektorn organiserade tillsammans med ursprungsbefolkningar, studenter, lärare och andra sociala rörelser massiva demonstrationer i protest…