Ny lag ska låta andra länder kriga från Sverige

Regeringens proposition 2025/26:254 ger utländska makter större möjligheter att operera på svensk mark. Inte enbart Nato utan också EU-länder: 36 nationer bjuds in att agera militärt på svensk mark – även för att kunna agera mot länder som Sverige inte är i krig mot. Beslutsfattandet ska flyttas från riksdagen till regeringen. Propositionen, Förbättrade förutsättningar för…