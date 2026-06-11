Lås upp hela webbplatsen
Ny lag ska låta andra länder kriga från Sverige
Den 15 juni röstar riksdagen om ett förslag från regeringen om att dra Sverige ännu mer in i krigshysterin. Bland annat öppnas för fler än bara amerikanska styrkor att agera på svenskt territorium.
Fotograf: Försvarsmakten/Montage: Proletären
Publicerad 11 juni 2026 kl 10.00
Regeringens proposition 2025/26:254 ger utländska makter större möjligheter att operera på svensk mark. Inte enbart Nato utan också EU-länder: 36 nationer bjuds in att agera militärt på svensk mark – även för att kunna agera mot länder som Sverige inte är i krig mot. Beslutsfattandet ska flyttas från riksdagen till regeringen. Propositionen, Förbättrade förutsättningar för…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- När miljardärer delar ut mat har samhället misslyckats
- Fem fina fosterlandslåtar
- Rage Against the Machine-legendaren rockar Sweden Rock rödare
- Första kubanska laget till Gothia Cup: ”Extra viktigt att visa att de har vänner runt om i världen”
- Elektrikerna röstade för att driva bojkott av Israel inom LO