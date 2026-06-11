Karlshamn måste säga nej till kärnkraft

För två år sedan erbjöd Naturvårdsverket Sveriges kommuner att få vara med i ett pilotprojekt för byggandet av nya kärnkraftverk. Undersökningen skulle bland annat visa om det fanns lämpliga platser att bygga kärnkraftverk på. Kommunerna kunde ansöka om att få ekonomisk ersättning för sitt deltagande. Det ekonomiska bidraget ställde som villkor för deltagande att det…