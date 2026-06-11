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Kommentar
Karlshamn måste säga nej till kärnkraft
Efter att fler än 4.000 personer skrivit under blir det en folkomröstning om att bygga kärnkraftsverk i Karlshamn. Då gör högerstyret allt för att valdeltagandet ska bli så lågt som möjligt.
Fotograf: Holger Ellgaard
Publicerad 11 juni 2026 kl 12.00
För två år sedan erbjöd Naturvårdsverket Sveriges kommuner att få vara med i ett pilotprojekt för byggandet av nya kärnkraftverk. Undersökningen skulle bland annat visa om det fanns lämpliga platser att bygga kärnkraftverk på. Kommunerna kunde ansöka om att få ekonomisk ersättning för sitt deltagande. Det ekonomiska bidraget ställde som villkor för deltagande att det…
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