Det finns en lösning på eleländet

I januari 2026 inträffade det som diverse förståsigpåare ansåg otänkbart. De så kallade spotpriserna på el var högre i det elproducerande Norrland än i Skåne, en region som konsumerar mer el än vad den producerar. I nyhetsförmedlingen förklaras detta obegripliga fenomen med sträng kyla och brist på vind. Men förklaringen är mer krass. Den stavas…