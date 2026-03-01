Här firar Löfven fördrivningen av 750.000 palestinier

Israel firade tidigare i maj sin självständighetsdag. Samtidigt mindes palestinierna al-Nakba, den stora katastrofen, då hundratusentals palestinier drevs ur sina hem när den israeliska staten bildades 1948.

På Israels ambassad på Östermalm i Stockholm var det en glädjens dag. Ambassadören Ziv Nevo Kulman berättar på Instagram att det var ett privilegium att få fira tillsammans med svenska Israelvänner – som till exempel makarna Måwe (EU-parlamentarikern, tillika Sveriges mest rabiata sionist, Alice Teodorescu, samt maken och pianisten Henrik) och… Stefan Löfven?!

Ja, det stämmer. Socialdemokraternas forne partiledare var på plats och skakade glatt hand med ambassadören.

Under sin tid på statsministerposten (2014-2021) betonade Löfven ofta att Sverige var en vän till Israel. Han kände väl att det behövdes, då Sverige erkände Palestina som stat hösten 2014, vilket naturligtvis gjorde israelerna fly förbannade.

Löfven var, liksom dåvarande utrikesminister Margot Wallström, en anhängare av tvåstatslösningen. Inget tyder på att han ändrat mening i frågan. Men att mitt under ett pågående folkmord skaka hand med en representant för förövarstaten, som dessutom offentligt försvarar dess krigföring, skickar minst sagt märkliga signaler. Särskilt som anledningen till besöket var att fira staten Israels bildande – som till och med Löfven måste känna till ägde rum till följd av terror och tvångsförflyttning av palestinier.

Men Israel håller inte bara på med etnisk rensning av palestinier. De för även anfallskrig mot sina grannländer. Libanon, Syrien och Iran är tre pågående exempel. Krig som redan kostat tusentals oskyldiga människor livet.

Som ordförande i Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, ter det sig också lite märkligt. Här kan man förstås flika in att det alltid är bra att snacka med ”motståndarna”. Men om Löfven besökt den ryska ambassaden på segerdagen den 9 maj, skakat hand med ambassadören och sagt att det ryska folket gjorde ett kanonjobb i kampen mot Hitlertyskland skulle det ta hus i helvete.