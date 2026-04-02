Israel inför dödsstraff endast för palestinier – kallas ”folkmordslag”

Israeliska parlamentet röstade i måndags igenom en lag som beordrar militärdomstolar att döma till döden palestinier som dödat israeler med avsikten att ”förneka staten Israels existens”. Lagen gäller inte judiska medborgare i Israel som dödar palestinier, utan enbart palestinier.

Lagen föreskriver avrättning genom hängning inom en tidsram på 90 dagar. Lagen beviljar också immunitet åt de som är inblandade i att genomföra avrättningen, förbjuder möjlighet till benådning, inskränker extern insyn och begränsar tillgången till juridiskt biträde och besök av anhöriga.

Förslaget lades fram av partiet Judisk makt, som leds av säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir. Lagen röstades igenom av 62 av 120 parlamentsledamöter i Knesset, inklusive av premiärminister Benjamin Netanyahu. 48 parlamentsledamöter röstade mot och en avstod från att rösta. Resterande var ej närvarande.

Lagen träder i kraft om 30 dagar.

Itamar Ben-Gvir, som bar på en kavajnål formad som en snara, försökte öppna en champagneflaska i Knesset för att fira omröstningsresultatet, men tilläts inte av säkerhetsvakter. Han fick öppna champagnen utanför plenisalen istället där han hällde upp champagne och skålade med andra parlamentsledamöter.

– Snart kommer vi att räkna dem en efter en, sade Itamar Ben-Gvir.

VIDEO | Israeli National Security Minister Ben Gvir, outside the Knesset chamber, celebrates the passing of the death penalty law for Palestinian detainees, describing it as historic and saying, "Soon we will count them one by one."

Benjamin Netanyahu syntes också fira omröstningen i Knesset. Parlamentsledamoten Limor Son Har Melech meddelade resultatet i Knesset med glädjetårar i ögonen.

Lagen röstades igenom samma dag som Jordens dag, som uppmärksammas världen över och är en viktig symbol för den palestinska kampen mot den israeliska ockupationen och palestinska flyktingars rätt att återvända.

Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) kallar godkännandet av lagen för en krigsförklaring och lovar att strida för de fängslade: ”Beslutet kommer varken medföra säkerhet eller trygghet åt era soldater eller bosättarhjordar”.

Abu Obeida, talesperson för Hamas militära gren al-Qassam-brigaderna, uppmanade Hizbollah att tillfångata israeliska soldater som invaderat södra Libanon i syfte att befria palestinska och arabiska fångar som hålls fängslade i Israel, som svar på Knessets antagande av lagen. ”Den kortaste vägen till att befria fångarna är genom motstånd”, sade Abu Obeida.

Ofer Cassif, som representerar vänsterkoalitionen Hadash i Knesset och är medlem i Israels kommunistiska parti, kallar i ett videouttalande lagen för en ”folkmordslag”.

– Om denna lag säger att terrorister ska avrättas, och alla palestinier betraktas av dem som terrorister, innebär det med andra ord, rent logiskt, att alla palestinier ska avrättas, sade Ofer Cassif.

– Alla som stött detta lagförslag bör ställas inför rätta i Haag.

Över 9.300 palestinier, däribland hundratals barn, är fängslade i det israeliska fängelsesystemet. 3.000 av dessa hålls i ”administrativt förvar”, utan vare sig åtal eller rättegång. Sedan oktober 2023 har mer än 100 palestinier dött i israeliskt fångenskap. Dussintals är försvunna.

Israels fängelsesystem är ett nätverk av tortyrläger för palestinier med systematiska övergrepp: avsiktlig svält, fysisk och psykisk tortyr, nekad medicinsk vård och sexuella övergrepp, inklusive tvångsavklädning, slag mot könsorgan och anal penetration. Israeliska fängelsevakter har i upprepade fall använt hundar för att våldta fångar.

Enligt den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem resulterar 96 procent av målen mot palestinier i militärdomstolar i fällande dom. Andra rapporter menar att siffran är närmare 99 procent. Domarna grundas huvudsakligen på ”erkännanden” framtvingade genom tortyr.

Fem israeliska soldater som gruppvåldtog en palestinsk fånge på det ökända tortyrlägret Sde Teiman frikändes nyligen och uppmanades återvända i tjänst av försvarsminister Israel Katz. Benjamin Netanyahu kallade soldaterna för ”hjältemodiga kämpar”.