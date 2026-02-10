Hamnarbetare strejkade i 20 hamnar – protesterar mot folkmord, krig och privatisering

Hamnarbetare i över 20 hamnar runt om Medelhavet – i Italien, Grekland, Spanien, Turkiet och Marocko – gick den 6 februari ut i protest som del av en internationell kampdag mot krigshets och militärupprustning under parollen: ”Hamnarbetare arbetar inte för krig”. Protesterna riktade sig mot privatiseringar av hamninfrastruktur, försämrade arbetsvillkor, dåliga löner och västerländska regeringars…