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Krönika

Pinkwashingjippo av bibliska proportioner

10 juni 2026
Fotograf: Tel Aviv Pride / Proletären
Efter ett treårigt uppehåll (Israel hade fullt upp med folkmord) återvänder Tel Aviv Pride, en av de viktigaste kuggarna i Israels propagandamaskineri.

Världens två största skurkstater anordnar pr-fester samtidigt. När fotbolls-VM drar igång i krigspresidenten Trumps USA börjar Tel Aviv Pride i Israel.

Efter ett treårigt uppehåll (Israel hade fullt upp med folkmord) återvänder denna, en av de viktigaste kuggarna i Israels propagandamaskineri. ”Mellanösterns största hbtq-fest i Mellanösterns enda demokrati”, som sionisterna gillar att säga.

Ingenting säger inkludering som svältande mödrar och barn bakom taggtrådsstängsel några kilometer bort från paradstråket.

Palestinavänliga HBTQ-aktivister världen över har länge kritiserat Israel för

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