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Krönika
Pinkwashingjippo av bibliska proportioner
Fotograf: Tel Aviv Pride / Proletären
Efter ett treårigt uppehåll (Israel hade fullt upp med folkmord) återvänder Tel Aviv Pride, en av de viktigaste kuggarna i Israels propagandamaskineri.
Världens två största skurkstater anordnar pr-fester samtidigt. När fotbolls-VM drar igång i krigspresidenten Trumps USA börjar Tel Aviv Pride i Israel.
Efter ett treårigt uppehåll (Israel hade fullt upp med folkmord) återvänder denna, en av de viktigaste kuggarna i Israels propagandamaskineri. ”Mellanösterns största hbtq-fest i Mellanösterns enda demokrati”, som sionisterna gillar att säga.
Ingenting säger inkludering som svältande mödrar och barn bakom taggtrådsstängsel några kilometer bort från paradstråket.
Palestinavänliga HBTQ-aktivister världen över har länge kritiserat Israel för
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