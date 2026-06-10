Pinkwashingjippo av bibliska proportioner

Världens två största skurkstater anordnar pr-fester samtidigt. När fotbolls-VM drar igång i krigspresidenten Trumps USA börjar Tel Aviv Pride i Israel.

Efter ett treårigt uppehåll (Israel hade fullt upp med folkmord) återvänder denna, en av de viktigaste kuggarna i Israels propagandamaskineri. ”Mellanösterns största hbtq-fest i Mellanösterns enda demokrati”, som sionisterna gillar att säga.

Ingenting säger inkludering som svältande mödrar och barn bakom taggtrådsstängsel några kilometer bort från paradstråket.

Palestinavänliga HBTQ-aktivister världen över har länge kritiserat Israel för