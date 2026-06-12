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Musik

Kaptenen är tillbaka i hamn – reggaeikonen släpper nya singeln Röd Jord

Den göteborske reggae-ikonen Kapten Röd är tillbaka efter flera års frånvaro.
Björn ”Kapten Röd” Nilsson är åter aktuell. Fotograf: Kapten Röd / Montage: Proletären
Publicerad 12 juni 2026 kl 10.21

Ett musiksläpp i samma anda som Wiehe-hyllningen kommer från Kapten Röd. Jajamän, den göteborske reggae-ikonen är tillbaka efter flera års frånvaro – och bjuder på ett smakprov från den kommande fullängdaren. Singeln Röd jord släpptes idag den 12 juni och är riktigt fin.

Kaptenens återkomst till musiken smygstartade i våras med Håkan Hellström-samarbetet Eld fire fogo och Elton John-covern Din sång, som han sjöng på sin mors begravning. Men nu lägger han i en högre växel. Texten till Röd jord ger en hint om var kaptenen vill styra skutan:  

När barnen räcker upp handen 

vem kan förklara den tanken 

varför ett sandkorn äger hela stranden

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