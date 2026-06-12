Kaptenen är tillbaka i hamn – reggaeikonen släpper nya singeln Röd Jord

Ett musiksläpp i samma anda som Wiehe-hyllningen kommer från Kapten Röd. Jajamän, den göteborske reggae-ikonen är tillbaka efter flera års frånvaro – och bjuder på ett smakprov från den kommande fullängdaren. Singeln Röd jord släpptes idag den 12 juni och är riktigt fin.

Kaptenens återkomst till musiken smygstartade i våras med Håkan Hellström-samarbetet Eld fire fogo och Elton John-covern Din sång, som han sjöng på sin mors begravning. Men nu lägger han i en högre växel. Texten till Röd jord ger en hint om var kaptenen vill styra skutan:

När barnen räcker upp handen

vem kan förklara den tanken

varför ett sandkorn äger hela stranden