Artistgräddan hyllar Wiehe – skivsläpp med unika tolkningar



Mikael Wiehe har kallats för en av Sveriges mest betydelsefulla låtskrivare. I våras fyllde musiklegendaren 80 år. Nu hyllas han med skivan Ska nya röster sjunga, där några flera ur landets artistelit tolkar hans låtar.

Hyllningsskivan, som släpps den 16 oktober, samlar namn som Thåström, Lars Winnerbäck, Alba August, David Ritschard, Ebba Forsberg, Tomas Ledin, Lisa Ekdahl och Mira Ray. Den sistnämnda står för skivans första singel, som släpps redan imorgon den 12 juni.



Låtvalet är lite otippat – Mitt hjärtas fågel – en av Mikaels mindre politiska sånger.

– Jag kände att jag ville ha en härlig sommarpeppig låt. Man behöver lite hopp i den här jävla pissvärlden och den låten tycker jag verkligen ger en det. Man behöver hitta ”sitt hjärtas fåglar” var de än är just nu för att orka, säger Mira Ray till Proletären.

– Och så är låten också en sån jäkla rackarrökare.

Mikael Wiehes musikaliska – och politiska – gärning har varit stor. Men är låtarna fortfarande relevanta?

Mer än någonsin, menar Mira Ray.

– Såna som både han och Björn Afzelius är verkligen det. Såna som har sjungit tydligt och klart var de står och om världens olika problem. Det är inte jättemånga som gör det idag, i alla fall inte ute i folkligheten, de finns på de mindre scenerna. Men både Björn och Mikael hade alltid med så klara röster gjort det tydligt var de stod, men ändå varit så folkliga. Det hoppas jag se mer av, sett till världsläget.

– Jag tror också att folk längtar efter att få höra klara röster som vågar tro på något och inte tänker på marknadsvärdet hela tiden och allt man kan förlora på att ta ställning. Vi måste hålla hårt om de här låtskrivarna som vågar ta kampen.

Mira Ray stod på scen på Gala för Gaza i Stockholm den 10 april. Som namnet antyder var galan ett välgörenhetsevent för Palestina, men det var också en hyllning till Wiehe, som fyllde 80 samma dag.



Det var en ära att få fira honom, berättar Mira Ray.

Med på scen var också Nikke Ström (känd från Nationalteatern, Tältprojektet, Nynningen, med mera), en musiklegendar i egen rätt. Nikke avled tidigare i veckan efter en tids sjukdom.

– Det är en jättestor sorg, både för hela musiksverige och för mig som person, säger Mira Ray.

Nikke Ström (1951-2026) och Mira Ray. Foto: Privat

De två stod varandra nära och hon berättar att han varit lite som en mentor för henne.

– Nikke har verkligen ”enablat” för många av oss yngre, inte minst kvinnor inom pop och rock, och peppat oss mycket. Jag har haft det tufft med skivbolag som droppat mig, men då så han bara ”skit i det där, du ska bara fortsätta göra din grej”.

– Det är många av de här pionjärerna som försvinner nu och därför känns det viktigt att det finns några som tar vid.