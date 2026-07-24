Lås upp hela webbplatsen
Fotografer tar sig an människans exploatering av naturen
Två fotoutställningar som på olika sätt tar sig an människans exploatering av naturresurser turnerar just nu i Sverige. Karin Kämsby har gått och sett Kolonin av frilansfotografen Erik Abel och Skog – mångfald eller enfald av Föreningen Naturfotograferna.
En ren har gått vilse i en bergtäkt och kan inte hitta ut, i Markbygden, Piteå. Bergtäkten öppnades för att vindkraftverk skulle byggas. Juli 2023. Fotograf: Erik Abel
Publicerad 24 juli 2026 kl 14.02
Två ambitiösa fotoutställningar med inriktning på människans exploatering av naturresurser turnerar för närvarande i Sverige. De är Kolonin av frilansfotografen Erik Abel samt Skog – mångfald eller enfald av Föreningen Naturfotograferna. I utställningen och fotoboken Kolonin riktar frilansfotografen Erik Abel in sej på koloniseringen av Norrland. Han utgår från år 1635 då en silverfyndighet upptäcktes på fjället Nása. Det var då…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.