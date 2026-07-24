Fotografer tar sig an människans exploatering av naturen

Två ambitiösa fotoutställningar med inriktning på människans exploatering av naturresurser turnerar för närvarande i Sverige. De är Kolonin av frilansfotografen Erik Abel samt Skog – mångfald eller enfald av Föreningen Naturfotograferna. I utställningen och fotoboken Kolonin riktar frilansfotografen Erik Abel in sej på koloniseringen av Norrland. Han utgår från år 1635 då en silverfyndighet upptäcktes på fjället Nása. Det var då…