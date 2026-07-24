USA har konfiskerat 13 miljarder dollar i venezuelanska oljeintäkter

Omkring 150 stridsflyg och helikoptrar med amerikanska Delta Force-elitstyrkor flög in över Caracas natten den 3 januari. De kidnappade Venezuelas president Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores och dödade minst 100 personer. Sex månader senare visar beräkningar gjorda av Financial Times att Trump-administrationen har konfiskerat totalt 13 miljarder dollar genom intäkter från försäljningen av…