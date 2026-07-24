Lås upp hela webbplatsen
USA-imperialismen
USA har konfiskerat 13 miljarder dollar i venezuelanska oljeintäkter
Sedan militäroperationen mot huvudstaden Caracas i början på året har USA tagit kontroll över Venezuelas oljeexporter. Insynen i hur och vad pengarna används till är mycket begränsad.
Oljekälla i Barinas i Venezuela. Fotograf: Carlos Santos
Publicerad 24 juli 2026 kl 13.12
Omkring 150 stridsflyg och helikoptrar med amerikanska Delta Force-elitstyrkor flög in över Caracas natten den 3 januari. De kidnappade Venezuelas president Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores och dödade minst 100 personer. Sex månader senare visar beräkningar gjorda av Financial Times att Trump-administrationen har konfiskerat totalt 13 miljarder dollar genom intäkter från försäljningen av…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.