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Motståndsaxeln
Jemen inför blockad mot Saudiarabien: ”Öga för öga”
Flera fartyg som transporterar saudisk råolja har redan tvingats vända om i Röda havet efter att rederierna varnats för att lasta eller lossa gods i saudiska hamnar.
Yahya Saree, brigadgeneral och talesperson för Huthirörelsens väpnade styrkror. Fotograf: Tasnim News Agency
Publicerad 22 juli 2026 kl 13.53
I måndags meddelade Ansar Allah, även kallad Huthirörelsen, att de inleder en sjöblockad mot Saudiarabien som svar på attacken mot flygplatsen i Jemens huvudstad Sanaa förra veckan. ”Den kriminella saudiska fienden fortsätter sin orättvisa och förtryckande belägring av vårt kära folk sedan nästan tolv år tillbaka, plundrar våra resurser och inför en omfattande blockad av…
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