Jemen inför blockad mot Saudiarabien: ”Öga för öga”

I måndags meddelade Ansar Allah, även kallad Huthirörelsen, att de inleder en sjöblockad mot Saudiarabien som svar på attacken mot flygplatsen i Jemens huvudstad Sanaa förra veckan. ”Den kriminella saudiska fienden fortsätter sin orättvisa och förtryckande belägring av vårt kära folk sedan nästan tolv år tillbaka, plundrar våra resurser och inför en omfattande blockad av…