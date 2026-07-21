Ny forskning: Hundratusentals svenskar har deltagit i Palestinademonstrationer det senaste året

Ny statistik från den nationella SOM-undersökningen 2025 visar att de flesta ungdomar och unga vuxna som någon gång demonstrerat det senaste året har gjort det till stöd för Palestina.

Vecka ut och vecka in har människor på gator och torg runt om i Sverige protesterat mot Israels folkmord i Gaza – oavsett väder. Här på nyårsnatten i Stockholm 2024. Fotograf: Achim Rödner