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Palestinasolidaritet
Ny forskning: Hundratusentals svenskar har deltagit i Palestinademonstrationer det senaste året
Ny statistik från den nationella SOM-undersökningen 2025 visar att de flesta ungdomar och unga vuxna som någon gång demonstrerat det senaste året har gjort det till stöd för Palestina.
Vecka ut och vecka in har människor på gator och torg runt om i Sverige protesterat mot Israels folkmord i Gaza – oavsett väder. Här på nyårsnatten i Stockholm 2024. Fotograf: Achim Rödner
Publicerad 21 juli 2026 kl 11.53
Enligt siffror från den nationella SOM-undersökningen från 2025 har närmare 300.000 personer i Sverige deltagit i en Palestinademonstration någon gång under de senaste 12 månaderna. Det visar tre forskare från Södertörns högskola som analyserat svenskars deltagande i och attityder till politiska demonstrationer i SOM-institutets senaste forskarantologi som publicerades den 4 juni. Forskarna ställde i undersökningen…
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