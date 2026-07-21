Marco Rubio laddar för en Plan Condor 2.0

I torsdags hölls ett möte på USA:s utrikesdepartement, lett av Donald Trumps utrikesminister Marco Rubio, med rubriken ”The Resurgence of Political Terrorism”. Närvarande var inbjudna delegationer från ett 60-tal länder, inklusive Sverige. Hög tid, kan tyckas, att adressera USA:s och Israels alltmer öppna statsterrorism, men självklart var det inte den som avsågs. Inte heller den…