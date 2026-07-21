Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Marco Rubio laddar för en Plan Condor 2.0
Kommunismen är åter huvudfienden när Trumps regering förklarar krig mot den globala vänstern, trappar upp hoten mot Kuba och jagar inhemska aktivister.
Marco Rubio påstod inför delegationer från ett 60-tal länder att vänsterideologi bara handlar om avundsjuka och ett brinnande hat mot ”själva civilisationen”. Fotograf: Official State Department photo by Freddie Everett
Publicerad 21 juli 2026 kl 19.09
I torsdags hölls ett möte på USA:s utrikesdepartement, lett av Donald Trumps utrikesminister Marco Rubio, med rubriken ”The Resurgence of Political Terrorism”. Närvarande var inbjudna delegationer från ett 60-tal länder, inklusive Sverige. Hög tid, kan tyckas, att adressera USA:s och Israels alltmer öppna statsterrorism, men självklart var det inte den som avsågs. Inte heller den…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.