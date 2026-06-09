Elektrikerna röstade för att driva bojkott av Israel inom LO

Elektrikerförbundet ska driva frågan om en bojkott av israeliska varor inom LO. Det står klart efter att en motion röstats igenom med siffrorna 67 mot 50 under Elektrikernas kongress, som avslutades under tisdagen.

Samtidigt avslog kongressen den andra delen av motionen, om att Elektrikerförbundet ska driva på för en bojkott av Israel i allmänhet. Den omröstningen avgjordes med siffrorna 62 mot 55.

Beslutet innebär att Elektrikerförbundet intar en försiktigare linje än den som nyligen antogs av Byggnads kongress – där medlemmarna röstade för att Byggnads själv ska bojkotta israeliska varor.

Hampus Parman är elektriker och den som skrev motionen inför kongressen.

– Vad kan jag säga? Kampen fortsätter. Det hade självklart varit bättre om kongressen hade röstat igenom motionen i sin helhet. Men jag ser detta ändå som ett steg mot att fler fackföreningar i Sverige vågar ta ställning i frågan om en bojkott av Israel.

Hampus Parman är medlem i Elektrikerna och var den som skickade in motionen om en israelisk bojkott till kongressen. Fotot: Privat.

Omröstningarna på Elektrikernas kongress blev jämna. Endast sju röster skiljde mellan ja- och nej-sidan när frågan om en egen bojkott avgjordes.

Beslutet innebär att Elektrikerförbundet nu ska verka för att LO som centralorganisation ska driva frågan om en bojkott av israeliska varor. Om ett sådant krav skulle vinna gehör på LO-nivå skulle det omfatta betydligt fler förbund än Elektrikerna och därmed få större politisk tyngd.

Under debatten argumenterade förbundsstyrelsen för att avslå motionen, bland annat genom Jesper Ekström:

– För närvarande har vi inga projekt eller biståndsarbeten i området då dessa avbröts vid krigsutbrottet. Förbundsstyrelsen anser att en bojkott inte skulle förändra situationen till det bättre i området och utifrån ovanstående så föreslår förbundsstyrelsen kongressen att avslå motionen i sin helhet, sa han.

Trots detta var det en majoritet av de delegater som begärde ordet i debatten som argumenterade för att motionen skulle bifallas i sin helhet.

– Jag är lite besviken på förbundsstyrelsens påstående. Jag tycker att vi, likt Byggnads, bör ta ett moraliskt ställningstagande i den här frågan – för det som pågår där är fel. Nationellt var Sverige snabba med att göra detta kring Ryssland. Och jag tycker att vi bör vara ledande i att fördöma Israel i detta, sa Luigi Semerda Rodriguez från avdelning 8.