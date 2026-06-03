Kan Byggnads så kan vi – Bojkotta Israel!

I helgen tog Byggnads kongress ett historiskt beslut, att verka för en bojkott av Israel. Under flera år har kämpande arbetare i flera olika förbund drivit på frågan om att facket ska bojkotta Israel, men hittills är det bara Byggnads som röstat igenom en sådan motion.

På Livs, IF Metalls, Handels, HRF:s och Kommunals kongresser 2025 drevs frågan om bojkott av Israel hårt i talarstolen men kongresserna valde att inte ställa sig bakom själva bojkott-kravet. Även om flera förbund valde att fördöma själva ockupationen av Västbanken och folkmordet i Gaza.

Byggnads beslut att ställa sig bakom en bojkott av Israel ger styrka även till de andra fackliga kongressernas stöd till det palestinska folket.

Vi arbetare måste tillsammans levandegöra parollen internationell solidaritet – arbetarklassens kampenhet. Det är vi som tillsammans kan förändra den orättvisa världsordningen vi lever under. Oavsett om det drabbar oss direkt genom imperialistiska krig, eller när vi drabbas av lönedumpning och arbetslöshet.

Bomber slutar inte falla för att den krigsförande makten bestämmer sig för att bli snäll och lönerna stiger inte för att ägaren bestämmer sig för att dela med sig av vinsterna. Det handlar om kamp. Det handlar om att arbetarklassen måste ta kamp för bättre villkor och en rättvis värld.

Under 2000-talet har klassklyftorna vuxit i Sverige. Den ägande klassen har dragit med rikedomarna. Det ser likadant ut i hela världen. De som är de verkliga vinnarna på denna utveckling är ägarna till vapenindustrin. Förlorarna är vi som inte äger och vår miljö.

Är det något vi kan lära oss av historien är det att inget kommer till oss av snällhet eller tillfälligheter utan det handlar om att gemensamt kämpa till oss förändringar och flytta fram solidariteten. Därför är Byggnads beslut i helgen historiskt viktigt. Att tydligt sätta ner foten och visa att vi varken accepterar folkmord eller etnisk resning är viktigt för arbetarklassen.

Tillsammans behöver vi fortsätta den här kampen, oavsett vilken bransch eller arbetsplats vi befinner oss på. Att visa solidaritet är en förutsättning i kampen för rättvisa. Att förbättra vår vardag på arbetsplatsen eller situationen i världen är tyvärr inget vi kan lämna över till någon annan. Vi måste lita våra egna krafter och tillsammans arbeta för förbättringar och att flytta fram positionerna.

Men varje gång numera som en fackföreningsstyrelse försöker hävda att bojkott är omöjligt eller fel väg, kan vi använda oss av Byggnads beslut. Kan Byggnads så kan vi!