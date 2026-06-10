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Kommentar
Dubbla måttstockar när Expressen gör en höna av en fjäder
Hatet och rasismen flödar bland Israelfanatiker och SD-troll – inte bland palestinska vänsterpartister.
Fotograf: Skärmdumpar: Facebook, Expressen / Montage: Proletären
Publicerad 10 juni 2026 kl 12.23
Enligt Expressen har 25 V-kandidater till höstens val hyllat terror och spridit hat och antisemitism. Men det är en tunn soppa som den ökänt antipalestinska journalisten Inas Hamdan kokat ihop. Bara några få av kandidaterna har delat inlägg som faktiskt kan anses vara antisemitism. De flesta av de uthängda V-kandidaterna har istället på olika sätt…
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