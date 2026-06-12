Som tack för strejkstödet – facket hjälper Pride efter högerns nedskärning

Ni kanske har sett filmen Pride (2014)? En modern klassiker som handlar om hur solidaritetsorganisationen Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), grundad av ungkommunisten Mark Ashton, på 1980-talet samlade in över 22.000 brittiska pund (cirka 931.466 kronor i dagens penningvärde) till stöd för de strejkande gruvarbetarna i Wales. Solidariteten från LGSM resulterade också i…