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Som tack för strejkstödet – facket hjälper Pride efter högerns nedskärning
Gruvarbetare och andra fackliga i England visade i slutet av maj sin fortsatta solidaritet med de som stöttade dem för över 40 år sedan.
Fackliga banderoller i årets Durham Pride-tåg. Fotograf: Facebook/Durham Pride UK
Publicerad 12 juni 2026 kl 13.40
Ni kanske har sett filmen Pride (2014)? En modern klassiker som handlar om hur solidaritetsorganisationen Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), grundad av ungkommunisten Mark Ashton, på 1980-talet samlade in över 22.000 brittiska pund (cirka 931.466 kronor i dagens penningvärde) till stöd för de strejkande gruvarbetarna i Wales. Solidariteten från LGSM resulterade också i…
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