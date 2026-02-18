Lås upp hela webbplatsen
Epstein-utredningen
Toppdiplomaterna bakom Osloavtalet kopplas till Epstein – utreds för grov korruption
Förundersökning inleds efter att nyligen släppta dokument avslöjar visumbedrägerier för kvinnor som utsatts för människohandel, olagliga lån och en förmånsklausul i Epsteins testamente värd miljontals dollar.
Terje Rød-Larsen och Mona Juul spelade en central roll i Osloavtalen och har båda haft framträdande positioner inom FN. Fotograf: Foton: International Peace Institute / FN. Montage: Proletären
Publicerad 18 februari 2026 kl 10.46
Norges enhet för ekonomisk brottslighet Økokrim har öppnat en förundersökning mot diplomatparet Terje Rød-Larsen och Mona Juul, arkitekterna bakom Osloavtalet, för korruptionsbrott efter att nya dokument visat att paret hade nära kopplingar till sexförbrytaren och pedofilen Jeffrey Epstein, vilket bland annat norska Dagens Næringsliv skrivit om. Juul misstänkts för grov korruption och Rød-Larsen för medverkan,…
