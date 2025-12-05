Lås upp hela webbplatsen
Miljö
Uranbrytning åter laglig i Sverige
Uranbrytning blir återigen laglig i Sverige från årskiftet. För mindre gruvor försvinner kommunernas vetorätt och många boende i närheten av uranfyndigheter känner stor oro. De upplever att politikerna inte lyssnar till dem, gruvbolagen känner sig däremot lyssnade på.
Aura Energy och Districts Metals, som haft intima kontakter med regeringen, har mutat inhundratals kvadratskilometer mark för gruvbrytning i Jämtland. Fotograf: Aura Energy/District Metals/Wikimedia commons/Montage: Proletären
Publicerad 5 december 2025 kl 08.00
Med en rösts marginal klubbade riksdagen den 5 november igenom Tidöpartiernas förslag att ta bort förbudet mot uranbrytning, som infördes 2018. Innan dess behandlades uran som koncessionsmaterial (det vill säga ämnen värdefulla för industrin) i minerallagen. Samtidigt förvagas kommunernas självbestämmanderätt. Den tidigare vetorätten gav kommuner möjlighet att stoppa uranbrytning. Nu har regeringen tagit bort denna…
