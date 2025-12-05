Uranbrytning åter laglig i Sverige

Med en rösts marginal klubbade riksdagen den 5 november igenom Tidöpartiernas förslag att ta bort förbudet mot uranbrytning, som infördes 2018. Innan dess behandlades uran som koncessionsmaterial (det vill säga ämnen värdefulla för industrin) i minerallagen. Samtidigt förvagas kommunernas självbestämmanderätt. Den tidigare vetorätten gav kommuner möjlighet att stoppa uranbrytning. Nu har regeringen tagit bort denna…