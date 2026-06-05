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Kort & gott: Sverigesmått

”Nationalister är ofta dåliga på att vara just nationalister”
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 5 juni 2026 kl 09.26
Ur Kort & gott, Proletären nr 23, 2026. Så kan man beskriva Silvia. Nu i juni är det 50 år sedan hon blev drottning, genom att gifta sig med Carl XVI Gustaf, som i sin tur blivit kung och statschef i Sverige genom att vara den snabbaste spermien i prins Gustaf Adolfs pung. Särskilt patriotiska…

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