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Kort & gott: Sverigesmått
”Nationalister är ofta dåliga på att vara just nationalister”
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 5 juni 2026 kl 09.26
Ur Kort & gott, Proletären nr 23, 2026. Så kan man beskriva Silvia. Nu i juni är det 50 år sedan hon blev drottning, genom att gifta sig med Carl XVI Gustaf, som i sin tur blivit kung och statschef i Sverige genom att vara den snabbaste spermien i prins Gustaf Adolfs pung. Särskilt patriotiska…
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