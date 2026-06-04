Israeliskt storföretag äger vindparker i Sverige

Enlight Renewable Energy, ett av Israels största företag inom förnybar energi, har dussintals batteri-, sol-, och vindkraftsparker i de ockuperade Golanhöjderna och i Palestina. Deras anläggningar förser den israeliska industrin, hushåll och illegala bosättningar med el, samtidigt som de exploaterar palestinsk och syrisk mark för resurser, undergräver Palestinas utveckling och cementerar den israeliska koloniseringen. Enlight…