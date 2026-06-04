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Israeliskt storföretag äger vindparker i Sverige
Företaget samarbetar med både IDF och illegala israeliska bosättningar. Deras verksamhet strider mot internationell rätt eftersom det bedrivs på enligt FN illegalt ockuperad mark i både Palestina och Syrien. Ändå är de välkomna i Sverige.
Enlight Renewable Energys vindpark i Ånge och deras vindpark i ockuperade Golan höjderna. Fotograf: Facebook/Björnberget Vindkraft/Enlight Renewable Energy
Publicerad 4 juni 2026 kl 10.00
Enlight Renewable Energy, ett av Israels största företag inom förnybar energi, har dussintals batteri-, sol-, och vindkraftsparker i de ockuperade Golanhöjderna och i Palestina. Deras anläggningar förser den israeliska industrin, hushåll och illegala bosättningar med el, samtidigt som de exploaterar palestinsk och syrisk mark för resurser, undergräver Palestinas utveckling och cementerar den israeliska koloniseringen. Enlight…
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