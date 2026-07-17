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Hollywood
Bojkottkrav mot ”The Odyssey” – filmades på ockuperad mark i Västsahara
Kritiken växer mot regissören Christopher Nolans senaste film. Han anses av flera ”medskyldig” till Marockos förtryck av sahrawier och exploateringen av deras mark.
Matt Damon, Christopher Nolan, Emma Thomas och Anne Hathaway på premiären i New York den 14 juli. Fotograf: Philip Romano
Publicerad 17 juli 2026 kl 18.24
Sahrawiska aktivister och filmskapare kräver en bojkott av Christopher Nolans filmatisering av Homeros epos Odysséen på grund av beslutet att spela in delar av filmen i Västsahara, som ockuperats av Marocko i över ett halvt sekel. – Det är djupt upprörande att samtidigt som sahrawiska journalister sitter fängslade för att ha avslöjat övergrepp, använder en…
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