Bojkottkrav mot ”The Odyssey” – filmades på ockuperad mark i Västsahara

Sahrawiska aktivister och filmskapare kräver en bojkott av Christopher Nolans filmatisering av Homeros epos Odysséen på grund av beslutet att spela in delar av filmen i Västsahara, som ockuperats av Marocko i över ett halvt sekel. – Det är djupt upprörande att samtidigt som sahrawiska journalister sitter fängslade för att ha avslöjat övergrepp, använder en…