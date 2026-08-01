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Folkmord
Massbegravning i Gaza för 112 dödade palestinier
Fler än 300 personer dödades i det israeliska flyganfallet i november 2023 – nästan tre år senare kunde mindre än hälften av kropparna bärgas från rasmassorna.
Under begravningsprocessionen den 4 augusti draperades offrens kroppar i palestinska flaggor och placerades nära ruinerna av deras sönderbombade hem. Fotograf: Munir al-Bursh/X
Publicerad 5 augusti 2026 kl 15.45
Tusentals personer samlades under tisdagen i stadsdelen Sabra i Gazastaden för att begrava 112 personer från Abu Sharia och al-Hasayneh familjerna som dödades i ett israeliskt flyganfall som jämnade deras bostadskvarter med marken den 23 november 2023. Offren från de båda familjerna tillhör samma storsläkt. Deras kvarlevor återfanns för en månad sedan, nästan tre år…
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