Massbegravning i Gaza för 112 dödade palestinier

Tusentals personer samlades under tisdagen i stadsdelen Sabra i Gazastaden för att begrava 112 personer från Abu Sharia och al-Hasayneh familjerna som dödades i ett israeliskt flyganfall som jämnade deras bostadskvarter med marken den 23 november 2023. Offren från de båda familjerna tillhör samma storsläkt. Deras kvarlevor återfanns för en månad sedan, nästan tre år…