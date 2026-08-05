”Free Palestine” fick hatgrupp att koka

TV Rapartisten Stor spontanropade ”Free Palestine” under sitt framträdande i Allsång på Skansen den 21 juli. Det fick en del Israelvänner att se rött – förra veckan hade programmet fått över 100 anmälningar till Granskningsnämnden.
I Facebookgruppen Svenskar som stödjer Israel, som Proletären tidigare granskat, flödade hatet och gruppmedlemmarna uppmanade varandra att anmäla det.
Bland de hundratals kommentarerna hittar vi många som spyr galla på programmet:
”Klart vänstervridna SVT bjuder in en arab som får sjunga nazistiska sånger”.
”Fy fan. Har terroristpacket hittat dit också?” frågar sig en användare och får svaret: ”Som vägglös, svårt att bli av med”.
”Stockholm skämmer ut Sverige med alla dessa Hizbollah-araber. Importerad valboskap”, tycker en annan.
”Fängsla asen” och ”Öppna Zyklon B-burken” [Gift som användes av nazisterna i Förintelsen, reds. anm.] tycker två andra Israelvänner och får många likes på sina kommentarer.
Sändningen kommer nu att prövas för att se om den strider mot reglerna om politiska budskap.