”Free Palestine” fick hatgrupp att koka

TV Rapartisten Stor spontanropade ”Free Palestine” under sitt framträdande i Allsång på Skansen den 21 juli. Det fick en del Israelvänner att se rött – förra veckan hade programmet fått över 100 anmälningar till Granskningsnämnden.

I Facebookgruppen Svenskar som stödjer Israel, som Proletären tidigare granskat, flödade hatet och gruppmedlemmarna uppmanade varandra att anmäla det.

Stor och Anna-Caroline framförde ”låten Bimini road” i Allsång på Skansen den 21 juli. Under framträdandet sjöng Anna-Carolina låtraden: ”Jag kan åka var som helst utom Tel Aviv”.

I samband med det ropade Stor ”Free Palestine” – ett spontanutrop som inte var med på genrepet och producenterna inte visste skulle komma. Skärmdump: SVT Play

Bland de hundratals kommentarerna hittar vi många som spyr galla på programmet:

”Klart vänstervridna SVT bjuder in en arab som får sjunga nazistiska sånger”.

”Fy fan. Har terroristpacket hittat dit också?” frågar sig en användare och får svaret: ”Som vägglös, svårt att bli av med”.

”Stockholm skämmer ut Sverige med alla dessa Hizbollah-araber. Importerad valboskap”, tycker en annan.

”Fängsla asen” och ”Öppna Zyklon B-burken” [Gift som användes av nazisterna i Förintelsen, reds. anm.] tycker två andra Israelvänner och får många likes på sina kommentarer.

Sändningen kommer nu att prövas för att se om den strider mot reglerna om politiska budskap.