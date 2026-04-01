Biblioteksbolag sticker från nyliberala Nacka

Nacka, som ibland beskrivs som en ”nyliberal experimentverkstad”, är Sveriges enda kommun där samtliga folkbibliotek drivs i privat regi. Tre av biblioteken drivs av av personalkooperativet Dieselverkstaden och tre av mjukvaruföretaget Axiell AB, som bland annat utvecklar bibliotekssystem och appar. Men nu är det slut. Efter sju år lägger Axiell ner verksamheten i sina Nackabibliotek…