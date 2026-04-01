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BIBLIOTEK
Biblioteksbolag sticker från nyliberala Nacka
När företagets vinst riskeras lämnar de biblioteksverksamheten vind för våg.
https://forumbiblioteken.se/documents/1475650/0/nackaforumbibliotek_alw_023.webp/893821f1-bfd4-906c-463f-f0dd7e2aff41 Fotograf: Nacka Forum Bibliotek
Publicerad 5 augusti 2026 kl 08.53
Nacka, som ibland beskrivs som en ”nyliberal experimentverkstad”, är Sveriges enda kommun där samtliga folkbibliotek drivs i privat regi. Tre av biblioteken drivs av av personalkooperativet Dieselverkstaden och tre av mjukvaruföretaget Axiell AB, som bland annat utvecklar bibliotekssystem och appar. Men nu är det slut. Efter sju år lägger Axiell ner verksamheten i sina Nackabibliotek…
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