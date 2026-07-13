Överklassungarna vet exakt hur det ligger till

Som vanligt är jag sist på bollen med att se klart aktuella serier. Helst gör jag det när hypen lagt sig. Likaså med Arvtagarna på SVT Play, ni vet den där serien om den exklusiva skolan Lundsberg där barn bränner varandra med strykjärn. Serien säger väl inte mycket som man inte redan visste, men en…