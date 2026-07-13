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Överklassungarna vet exakt hur det ligger till
Överklassungarna i Arvtagarna vet att det finns många områden i samhället som är odemokratiska och som för deras egen skull måste förbli det.
Fotograf: Skärmdump/SVT Play
Publicerad 14 juli 2026 kl 18.17
Som vanligt är jag sist på bollen med att se klart aktuella serier. Helst gör jag det när hypen lagt sig. Likaså med Arvtagarna på SVT Play, ni vet den där serien om den exklusiva skolan Lundsberg där barn bränner varandra med strykjärn. Serien säger väl inte mycket som man inte redan visste, men en…
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