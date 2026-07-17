Oro för Natonärvaro i norr

Militären – och Nato – har utökat sin närvaro runt Nordkalotten. I Norrbotten träffar Proletärens utsända, Gabriel Kuhn och Roland Aspviken, fredsaktivister, punkare och samiska aktivister som alla oroar sig över den utökade militära närvaron.

Norrbotten har länge varit ett centrum för Sveriges militarisering. Nordkalotten i sin helhet är av stor strategisk betydelse för militären. Olika stormakter har stridit i området under 1900-talet på bekostnad av den lokala befolkningen och miljön.

Under andra världskriget brände tyskarna ner byar i finska Lappland och norska Finnmark. Sverige kom undan på grund av att den svenska samlingsregeringen höll sig väl med nazisterna. Det var civilbefolkningen längs gränsen mot Finland som hjälpte finska vapenvägrare och tyska desertörer.

Mitt i skogen nära byn Kaalama, några mil norr om Pajala, finns det ett monument som hedrar nio finska ”skogsgardister”, som under