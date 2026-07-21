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Umeåpolitiker ger sina egna partier fördelar inför valet
Umeås allmännyttiga bostadsbolag ger politiska partier tillgång till portkoder för att komma in i deras hus, men bara de partier som sitter i kommunfullmäktige får tillgång till koderna. Partier som bolagets styrelse själva tillhör.
Fotograf: AB Bostaden/Privat
Publicerad 21 juli 2026 kl 10.02
Det kommunala bostadsbolaget i Umeå, AB Bostaden, har annonserat ut att de kommer ge portkoder till de politiska partierna som ställer upp i kommunvalet. Detta för att underlätta för partierna att engagera hyresgästerna i valet.När Kommunistiska Partiet kontaktar Bostaden hänvisar de till att beslutet är fattat av styrelsen och endast gäller de politiska partierna representerade…
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