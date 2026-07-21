Umeåpolitiker ger sina egna partier fördelar inför valet

Det kommunala bostadsbolaget i Umeå, AB Bostaden, har annonserat ut att de kommer ge portkoder till de politiska partierna som ställer upp i kommunvalet. Detta för att underlätta för partierna att engagera hyresgästerna i valet.När Kommunistiska Partiet kontaktar Bostaden hänvisar de till att beslutet är fattat av styrelsen och endast gäller de politiska partierna representerade…