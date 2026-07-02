Vägrade jobba med asbest – byggnadsarbetare satte hårt mot hårt för säker arbetsmiljö

Det var i april som ett det lokala byggbolaget AB Lindstams Bygg skulle inleda renoveringen av 132 lägenheter på Luftvärnsgatan åt det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping. Bolaget hyrde in underentreprenörer (UE) som skulle utföra själva renoveringen och en saneringsfirma som skulle garantera säkerheten i renoveringen.

Det dröjde inte länge innan arbetarna upptäckte att de förutsattes jobba med asbest. Och att saneringsfirman bluffade.

– Den där saneringsfirman ska nog inte hålla på i den här branschen, det kan man nog konstatera, säger Tobias Ydremo som är ombudsman för Byggnads Öst.

Han menar att byggfirman skulle ha stoppat jobbet direkt när arbetarna hittade asbesten.

– [De som jobbar med ventilationen] frågade saneringsfirman om det var lugnt att riva ventkanalerna. De fick svaret att ’det är lugnt, kör på’. När vi såg dem riva kanalen tänkte vi att ’hmm, det kan nog finnas asbest här’, säger en montör på en av UE-firmorna till tidningen Byggnadsarbetaren.

Den saneringsfirma som Lindstams Bygg anlitade försäkrade dock att arbetsplatsen var asbestfri. Inte bara en gång, utan flera.

Men de prover som byggnadsarbetarna tog själva visade att det förekom asbest. Och när arbetarna begärde att få se de officiella asbestproverna fick de inget svar av Lindstam Bygg. När proverna äntligen dök upp, efter en månad, visade de på en riklig förekomst av asbest. Och när arbetarna ville att huvudentreprenören skulle byta ut saneringsfirman som uppenbarligen fuskat och ljugit, vägrade Lindstam Bygg att göra det.

Då fick arbetarna nog:

– Platsledningen stod på sig och sa att ’de är seriösa och vi ger dem en till chans’. Vi sa att nu har de fått två chanser och bränt båda… det kan räcka med en chans för asbest, säger montören. Alla våra firmor, alla underentreprenörer, tog beslutet att lämna bygget tills det sanerades om.

Den 9 juni lämnade 20 arbetare byggplatsen:

– Platsledningen ville inte stänga bygget eller göra nya kontroller. Vi arbetsvägrade helt enkelt för att det skulle hända någonting.

De fick igenom sina krav. Den 15 juni var de tillbaka och nu ska en ny saneringsfirma plockas in för att göra arbetsplatsen säker.

– Vi fick verkligen kämpa för det, säger montören som Byggnadsarbetaren talat med. Först när vi hotade med att inte komma tillbaka alls vek sig platsledningen och sa ’okej, vi gör väl det då’.

Lindstams Bygg är ett så kallat byggledningsföretag. Det har inga egna anställda utan hyr in arbetare för jobben. Inte optimalt utan tvärtom en riskfaktor, menar Tobias Ydremo.

– Ett problem med byggledningsföretagen är att det saknas lokala skyddsombud på företaget som kan bevaka arbetsmiljön löpande, säger Ydremo.

AB Lindstams Bygg ägs av Morgan Lindstam och är en del av ett holdingbolag. I en programförklaring skriver bolaget att det ”värnar om kvalitet och miljö” och att det har ”korta beslutsvägar, hög flexibilitet och en nära kontakt med våra kunder och medarbetare”.

På Luftvärnsgatan i Linköping hade bolaget varken nära kontakt med medarbetarna, eller miljötänk.

Asbest användes frekvent som isolering i nybyggnation fram till 1980-talet. Då förbjöds asbesten i byggproduktionen eftersom den när den rivs ger ifrån sig små, små partiklar som kan ge lungcancer och andra lungsjukdomar. Det är sjukdomar som ofta utvecklas mycket långsamt; det kan ta flera decennier innan sjukdomen slår ut.