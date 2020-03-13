Döms för människoexploatering – höll restauranganställda som slavar i flera år

I flera år har fyra arbetare från Bangladesh hållit närmast som slavar av två landsmän som är restaurangägare i Täby och Danderyd. Nu döms restaurangägarna till fyra års fängelse vardera. De dömda är bröderna Hoque Shaddadul, 50, som döms för grov människoexploatering och brott mot utlänningslagen, samt Haque Amadul, 56, dömd för grov människoexploatering, bokföringsbrott och…