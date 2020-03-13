Lås upp hela webbplatsen
Döms för människoexploatering – höll restauranganställda som slavar i flera år
Två restaurangägare från Bangladesh döms för grov människoexploatering till fyra års fängelse. De båda har under flera år haft landsmän som arbetat åt dem under slavliknande förhållanden.
Fotograf: PxHere
Publicerad 9 juli 2026 kl 14.50
I flera år har fyra arbetare från Bangladesh hållit närmast som slavar av två landsmän som är restaurangägare i Täby och Danderyd. Nu döms restaurangägarna till fyra års fängelse vardera. De dömda är bröderna Hoque Shaddadul, 50, som döms för grov människoexploatering och brott mot utlänningslagen, samt Haque Amadul, 56, dömd för grov människoexploatering, bokföringsbrott och…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.