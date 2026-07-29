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Vårdbolag kringgår nya övertidsregler – kräver dubbla anställningsavtal
Nya regler skulle ge deltidsanställda inom privat vård och omsorg bättre betalt för övertid. Men flera stora vårdbolag har redan hittat ett kryphål för att slippa betala den högre ersättningen.
Flera privata vårdbolag har, med hjälp av bransch- och lobbyistorganisationen Vårdföretagarna, redan hittat sätt att kringgå de nya övertidsreglerna. Fotograf: Vårdföretagarna
Publicerad 29 juli 2026 kl 10.40
Den 1 juni började nya regler för övertid att gälla för deltidsanställda inom privat vård och omsorg. Syftet var enkelt: den som arbetar extra utöver sin ordinarie sysselsättningsgrad ska få övertidsersättning. För en undersköterska med en tjänst på 60 procent innebär detta att ett extrapass som arbetsgivaren beordrat – eller godkänt i efterhand – normalt…
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