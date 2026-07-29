Vårdbolag kringgår nya övertidsregler – kräver dubbla anställningsavtal

Den 1 juni började nya regler för övertid att gälla för deltidsanställda inom privat vård och omsorg. Syftet var enkelt: den som arbetar extra utöver sin ordinarie sysselsättningsgrad ska få övertidsersättning. För en undersköterska med en tjänst på 60 procent innebär detta att ett extrapass som arbetsgivaren beordrat – eller godkänt i efterhand – normalt…