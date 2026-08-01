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Fotboll
Irländsk toppklubb stödjer Kuba
I samarbete med den brittiska musikgruppen Massive Attack visar den irländska fotbollsklubben Bohemian FC ett aktivt stöd för det kubanska folket.
Bohemian FC:s nya Kubatröja. Fotograf: Bohemian FC
Publicerad 17 augusti 2026 kl 15.15
Den irländska toppklubben Bohemian FC från Dublin har inlett ett samarbete med gruppen Massive Attack kring en unik tröja som samlar in pengar till medicinsk hjälp till Kuba. Trettio procent av vinsten kommer att delas mellan solidaritetskampanjerna Cuba Vive Medical Aid Appeal och mediCuba-Europe. – Det irländska folket har ett starkt band till Kubas folk.…
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