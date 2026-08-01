Irländsk toppklubb stödjer Kuba

Den irländska toppklubben Bohemian FC från Dublin har inlett ett samarbete med gruppen Massive Attack kring en unik tröja som samlar in pengar till medicinsk hjälp till Kuba. Trettio procent av vinsten kommer att delas mellan solidaritetskampanjerna Cuba Vive Medical Aid Appeal och mediCuba-Europe. – Det irländska folket har ett starkt band till Kubas folk.…