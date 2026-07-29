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Spelare anmälde hot – motanmäldes av israeliska footvolley förbundet
Enskilda israeliska footvolley-spelare, men också det israeliska förbundet, ligger bakom öppna hot och hat mot andra spelare som fördömt folkmordet i Gaza. Sportens ledande organ har reagerat med tystnad.
Infälld bild: Rufus Wiena, Footvolleymästare och Palestinavän. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 29 juli 2026 kl 10.35
När nordiske mästaren i footvolley Rufus Wiena tog ställning för det palestinska folket, blev han hotad av israeliska utövare av sporten. Det kunde Proletären berätta i förra numret. – Jag uppskattar verkligen att ni tog er an historien och hjälpte svenska läsare att förstå att det här inte bara handlar om en liten sport, utan…
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