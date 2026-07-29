Spelare anmälde hot – motanmäldes av israeliska footvolley förbundet

När nordiske mästaren i footvolley Rufus Wiena tog ställning för det palestinska folket, blev han hotad av israeliska utövare av sporten. Det kunde Proletären berätta i förra numret. – Jag uppskattar verkligen att ni tog er an historien och hjälpte svenska läsare att förstå att det här inte bara handlar om en liten sport, utan…