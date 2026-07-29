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Fotboll
Fifabossen vill sälja ut VM – sågas av Uefa
Fifabossen Gianni Infantino vill sälja andelar av VM till privata intressenter. Bakom förslaget ligger bland andra Infantinos gode vän Donald Trump.
Trump och Infantino. Fotograf: Vita Huset
Publicerad 29 juli 2026 kl 12.54
Det är den brittiska tidningen The Times som avslöjat den schweiziske Fifabossen Gianni Infantinos planer på att sälja ut delar av VM-turneringarna till kapitalstarka privata investerare. Planernas sågas jäms med fotbollsskorna av det europeiska förbundet Uefa, och enligt flera källor kan Uefa till och med tänka sig att bojkotta framtida VM-arrangemang om Infantino får igenom…
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