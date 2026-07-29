Fifabossen vill sälja ut VM – sågas av Uefa

Det är den brittiska tidningen The Times som avslöjat den schweiziske Fifabossen Gianni Infantinos planer på att sälja ut delar av VM-turneringarna till kapitalstarka privata investerare. Planernas sågas jäms med fotbollsskorna av det europeiska förbundet Uefa, och enligt flera källor kan Uefa till och med tänka sig att bojkotta framtida VM-arrangemang om Infantino får igenom…