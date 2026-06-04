Fem fina fosterlandslåtar

Den 6 juni firar vi nationaldagen. Eller tja… det är väl ingen som firar den direkt. Kungen och Silvia står på slottsbalkongen och vinkar till turisterna, det sätts upp solblekta flaggor på några husvagnar, Sverige-

demokraterna lägger upp en Facebookhälsning och alla som glömt att handla starköl och Barone Rosso-

boxar svär över att Systembolaget har stängt.

Alla vet ju att Midsommarafton är vår riktiga nationaldag. Det har till och med skrivits (misslyckade) riksdagsmotioner om att göra det officiellt. Men några Sverigedängor kan man i alla fall unna sig på nationaldagen. Här är fem låtar om Sverige som vi gillar:

5. Ulf Lundell – Folket bygger landet

Du kanske tror att det är experterna

Du kanske tror att det är direktörerna

Men det är folket som bygger landet

Öppna landskap kanske är Uffes kändaste ”Sverigelåt”. Men Folket… är politiskt bättre – och svängigare. Riktigt härlig gubbrockdänga som får en att tänka på när Brecht frågade vilka det var som släpat klippblocken till alla monument som kungarna hade ”byggt”.

4. Alf Robertson – Mitt land

En kärleksförklaring till vårt avlånga land och det tidigare nämnda folk som bygger det. Göteborgssonen Robertson, den svenska countryns koryfé, pratsjunger om att han är ”en kran i Göteborgs frihamn”, en ”badande unge på sommarlovet”, ”lördagskvällsdansen i Åmåls Folkets Hus”, ”stämpeluret hos Asea i Västerås” och allt som är både fint, folkligt och ibland lite bitterljuvt med Sverige, ett land man trots allt älskar.

3. David Ritschard – Sverigerocken

Och trean kommer från Södermalms svar på Robertson. David Ritschard, som turnerat mycket och sett det mesta av Sverige, bjuder på en kulturell referenskavalkad om Clock i Huddinge centrum, Dragon Gate i Älvkarleby och att han vill ”spela sänka skepp” med Amaltheabombaren (och Proletärenläsaren) Anton Nilsson.

Ritschard frågar, i en blinkning till Lena Andersson, om det är konstigt att längta bort ibland:

Jag svarar nej men reserverar mig

För trots allt så älskar jag mitt land

2. Euskefeurat – Det är hit man kommer när man kommer hem

En norrbottnisk nationalhymn. Lite sentimental, men som Ronny Eriksson, frontman och frejdig socialist, sade till Norrbottens-Kuriren:

– Det är väl styrkan. Nu har det blivit så fult med sentiment, allt ska vara så framåtsträvande, hippt och ballt.

Den fest som Det är hit man kommer… inte spelas på är en fest som jag inte vill bli bjuden till.

1. GES – När vi gräver guld i USA

Sveriges inofficiella nationalsång. Den gamla kampdängan från VM-sommaren 1994 fick nytt liv efter att Sverige, mot alla odds, kvalificerade sig till Trumps fotbolls-VM. Faktum är att det var en av vårens mest streamade svenska låtar (!).

Amanda Jenssen framförde en gåshudsframkallande version på engelska 2014, men det är originalet som får oss att gråta och längta tillbaka till en tid då vi fortfarande hade fungerande skola, post och järnväg – och var tredje bäst i världen på fotboll.