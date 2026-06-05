Facket kritiserar högerextremistens SVT-medverkan

SJF:s ordförande Ulrika Hyllert anser att SVT:s beslut att låta högerextremisten Nick Alinia vara en del av panelen i underhållningsprogrammet Invandrare för svenskar är både provocerande och dumt. – Jag trodde först att det var ett skämt. Det är ofattbart hur man kan bjuda in honom till ett underhållningsprogram…. han är känd i mediebranschen och…