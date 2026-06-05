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Facket kritiserar högerextremistens SVT-medverkan
Svenska Journalistförbundet (SJF) riktar hård kritik mot att SVT bjudit in högerextremisten Nick Alinia att delta i underhållningsprogrammet Invandrare för svenskar.
Nick Alinia i sminkrummet. Fotograf: Skärmdump Tiktok / SVT / Montage: Proletären
Publicerad 5 juni 2026 kl 09.43
SJF:s ordförande Ulrika Hyllert anser att SVT:s beslut att låta högerextremisten Nick Alinia vara en del av panelen i underhållningsprogrammet Invandrare för svenskar är både provocerande och dumt. – Jag trodde först att det var ett skämt. Det är ofattbart hur man kan bjuda in honom till ett underhållningsprogram…. han är känd i mediebranschen och…
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