Minutstyrning gissel för hemtjänsten

Kommunal förhandlar just nu i 122 kommuner om att få bort minutstyrningen, ett system som innebär att vård- och omsorgsinsatserna i hemtjänsten styrs av strikta tidsgränser. – [På 1980-talet] hade man kanske fyra vårdtagare på en dag. Nu ska man ibland hinna med 23 på en dag, säger undersköterskan Birgit Ångström till Kommunalarbetaren (27 maj). I…