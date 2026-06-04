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Hemtjänst
Minutstyrning gissel för hemtjänsten
Kommunal förhandlar just nu i 122 kommuner om att få bort minutstyrningen.
Publicerad 4 juni 2026 kl 16.00
Kommunal förhandlar just nu i 122 kommuner om att få bort minutstyrningen, ett system som innebär att vård- och omsorgsinsatserna i hemtjänsten styrs av strikta tidsgränser. – [På 1980-talet] hade man kanske fyra vårdtagare på en dag. Nu ska man ibland hinna med 23 på en dag, säger undersköterskan Birgit Ångström till Kommunalarbetaren (27 maj). I…
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