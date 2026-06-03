IF Metalls strategi ser återigen ut att misslyckas

Under de senaste veckorna har det hänt saker i den annars mest stillastående konflikten mellan IF Metall och Tesla. Det började med att IF Metall varslade om blockad av utlandsarbete. Sedan kom beskedet att IF Metall förlorat i Arbetsdomstolen om MBL-tvister.

Nu rapporteras att vissa mekaniker återinsätts i arbete på Teslaverkstäderna på tre orter. Trots att det sistnämnda låter som en eftergift bedyrar IF Metall att strejken fortsätter.

Anledningarna bakom varslet om utlandsarbete och återinsättandet av mekaniker i arbete kan vara flera. Dels kan det vara ett sätt att få Tesla att börja betala löner och arbetsgivaravgift så att de strejkande får sina sociala avgifter inbetalade. Men framför allt, åtminstone enligt IF Metall, så handlar det om att syna Tesla.

Tesla har nämligen tidigare sagt att de strejkande är välkomna tillbaka när som helst. Men när anställda väl ville återgå till arbetet har de blivit hemskickade. Med lön. IF Metall beskriver tilltaget som följande:

”Det här är antifackligt och helt exceptionellt i Sverige – att den som är medlem i facket inte får komma in på arbetsplatsen.”

Det verktyg arbetsköparna har att tillgå i konflikt med fackföreningarna är det som kallas lockout – att låsa ute just medlemmar i facket! Denna konflikträtt brukar anses vara en del av den svenska modellen. I allra högsta grad svenskt, alltså!

Så brukar det låta från IF Metall. När Tesla tog in strejkbrytare så ojade sig tidigare avtalssekreterare Veli-Pekka Säikällä att det är helt otroligt att man beter sig på det här sättet – i Sverige.

Ibland känns det som att IF Metall inte förstår att Tesla är bland de mest fackfientliga företagen i världen och inte bryr sig om ”hur det går till” i Sverige. Det är extremt töntigt och cringe.

När IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson står och förklarar olika begrepp eller åtgärder i Tesla-konflikten påminner det mer om den tråkiga gymnasieläraren som man somnade till på samhällskunskapen i skolan än en fackbas med pondus och stridsvilja. Vem känner sig sugen på kamp då?

På andra sidan Atlanten, i Teslas hemland, ser det helt annorlunda ut. Medlemmar i United Auto Workers i Michigan kämpar för ett avtal med American Axle. I kampen för ett nytt avtal står man direkt vid ingången till arbetsplatsen och opinionsbildar för ett avtal.

Detta vägrar företaget att acceptera och skickar därför polis på de anställda. Men facket är tydliga: arbetarna har självklart rätt till tillträde till sin egen arbetsplats.

Så lyckas man vinna narrativet och solidariteten. Inte genom att försöka lura Tesla till ett halvhjärtat pr-trick som sedan hånas. Snacka om misslyckande.

Och det är där vi står idag. Vi har ett fackförbund som går på nit efter nit. Som helt förlorat kontrollen över narrativet.

Om inte temperaturen i konflikten höjs, och IF Metall börjar eskalera åtgärderna och utmana gränserna, så kommer de att fortsätta sitta fast i en konflikt som inte rör sig en centimeter. De kommer att fortsätta slösa bort medlemmarnas pengar på rättegångar i MBL-tvister. Pengar som hade gjort bättre nytta genom att bekosta andra stridsåtgärder.