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Kommentar
25 år sedan EU-toppmötet i Göteborg – en falsk historieskrivning
Vad hände egentligen i Göteborg i juni 2001, vid EU-toppmötet för 25 år sedan? I den förhärskande historieskrivningen förnekas det stora folkliga EU-motståndet och framhävs istället det som kommit att bli ”Göteborgskravallerna”.
Götaplatsen 15 juni, 2001. Faksimil: Proletären nr 25, 2001. Fotograf: Proletären
Publicerad 14 juni 2026 kl 12.48
Vad hände i Göteborg 2001, under EU-toppmötet för 25 år sedan? Sverige hade då varit medlem i EU i fem år och var detta år för första gången ordförandeland, vilket innebar att EU:s toppmöte skulle hållas i Sverige. Mötet förlades till Göteborg i mitten av juni. Till råga på allt kom USA:s president George W.…
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