En av få fredsröster på Almedalen: ”Våra perspektiv trycks undan”

Almedalsveckan drar igång den 22 juni. En av få fredsröster på plats är Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som bjuder på ett fullspäckat program med samtal om hållbar fred, svensk vapenhandel, kärnvapen, samt hur fred och klimaträttvisa hänger ihop. Föreningen håller också tal på torget i Visby.

Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds, gör sig redo att delta.

– Det känns jätteviktigt att vi syns och hörs där i och med att våra perspektiv om att det går att lösa konflikter fredligt ofta hamnar i skymundan, eller snarare trycks undan just nu. Och så är jag jätteglad att våra lokala fredsgrupp, Svenska Freds Gotland, ordnat ett så fint program, säger hon till Proletären.

Valåret 2026 ser dystert ut för alla fredsvänner. Alla riksdagspartier står för ökad upprustning. Och fredsfrågor tar överhuvudtaget ingen plats i valrörelsen.

– Militarismen har vunnit mark de senaste åren, format tankar, attityder och politiska beslut, och det läggs otroliga resurser på att presentera den militära upprustningen som den enda vägen. Och då finns inte plats eller intresse för andra perspektiv. Vi har en enig riksdag när det gäller upprustning vilket bidrar till bristen på samtal, när det inte finns någon opposition i riksdagen. Sällan välkomnas kritiska perspektiv, utan det är lättare att bara sätta epitet i pannan på folk, som till exempel att det skulle vara naivt att verka för konfliktlösning.

Epitet som ”Putinkramare” och ”förrädare” haglar över alla som är emot upprustningen. Det märks i kommentarsfält och inkorgar hos alla som skriver om fred och alliansfrihet.

Som exempelvis denna tidning. Eller föreningar som Svenska Freds.

– Jag tycker det är mycket sånt tyvärr, säger Kerstin Bergeå.

– Jag undrar om det är för att det är valår som de hårda kommentarerna är fler. Vi verkar absolut i ett hårt ”klimat” just nu. Men det vi framförallt märker är mångas tacksamhet för att vi lyfter de här frågorna och att vi problematiserar vad militär upprustning kan leda till, att den snarare riskerar att dra oss in i krig och öka spänningar.

Vad skulle du vilja säga till politikerna i Almedalen?

– Det finns många hot, som att demokratin går ner, men det löser vi inte med vapen och den vapenhandel. Jag skulle säga till dem att de måste storsatsa på att istället för militär upprustning bygga den tillit och det samarbete som behövs för att fler skulle vilja rusta ner. För om vi på allvar vill se en säkrare världe måste vi satsa på konfliktlösning och då behövs det också avsättas stora resurser till det.