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SERIER

”Krigshetsarhögern har normaliserat kärnvapen”

Antikrigstidningen Larm kommer att delas ut i Almedalen.
Larm nr 6. Fotograf: Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato/ Proletären
Publicerad 10 juni 2026 kl 13.40

”Lite kärnvapen har väl ingen dött av?” – denna syrliga rubrik pryder förstasidan på nya numret av Larm, Sveriges enda och därmed bästa satirtidning (den hade nog varit bäst även med konkurrens). Det är Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato som står bakom tidningen, och trycket har delvis finansierats av Fredsloppet. Numret släpps nu i dagarna och kommer bland annat att delas ut på politikerjippot Almedalen, där alla sommartalande partiledare står upp för ökad upprustning och merparten av dem även för USA-trupper och kärnvapen på svensk mark. Du kommer också kunna
haffa ett exemplar på Fredsloppet senare i sommar.

Bild: Artur Szandrowski

– Det är en rolig, snygg och faktaspäckad gratistidning som egentligen borde gå ut till alla hushåll. Krigshetsarhögern och vapenlobbyn har normaliserat kärnvapen så till den vansinnigaste grad, att diskussionen helt tappat markfäste. Saklig information om vad det faktiskt innebär i realiteten, och hur horrribelt mycket pengar krigsindustrin slukar, kan skrämma en från vettet flera gånger om. Men Larm är en budbärare som är trygg att hålla i handen, säger David Liljemark, serietecknare som medverkar i numret, till Proletären. 

Fakta

Tecknaruppropet

…mot kärnvapen och Nato bildades våren 2022, som svar på krigshysterin och den socialdemokratiska regeringens plötsliga Natovändning. Några av Sveriges kändaste och mest folkkära bildkonstnärer slöt upp bakom uppropet.

Har gett ut flera antologier, bland annat till stöd för Palestina. Det kommer en ny, som riktar kängor mot Tidöregeringen, lagom till höstens riksdagsval.

Deras satirtidning Larm har utkommit sporadiskt under åren. Sommarens tidning är nummer sex. Kända tecknare som Pontus Lundqvist, Cecilia Torudd, Max Gustafson och Sara Granér har medverkat i tidigare nummer.

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