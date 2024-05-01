Tecknad Tidökritik

Tidöåren går förhoppningsvis mot sin slut. Det är den mest reaktionära regering Sverige haft i modern tid. Och som om inte det räckte så har den har haft en av de slappaste oppositionerna.

Men även om det faktiskt kan bli värre efter valet så är det värt att minnas hur jävligt det blivit under denna korta tid – och ge de ansvariga några rediga kängor.

Så resonerar Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato, som lagom till höstens val släpper en ny antologi, full med teckningar om Tidöregeringen från några av Sveriges främsta satiriker och bildkonstnärer.

– Antologin är ett pilotprojekt för en återkommande serie valårsböcker som vi planerar att göra vid slutet av varje regerings mandatperiod. Syftet är att hävda den tecknade bildens plats i debatten, och att låta våra folkvalda veta att maktmissbruk och mygel inte kommer att passera obemärkt, säger Karin Z. Sunvisson, initiativtagare till Tecknaruppropet.

– Det fina med valårsboken är att den är helt partipolitiskt neutral, vi styr ju inte över vilka som vinner valet, och därför svår att avfärda som propaganda för ena eller andra sidan. Alla regeringskonstellationer ska erbjudas samma behandling med tjära och fjädrar.

Bild: Ella Jax

Hur skulle du summera de här fyra Tidöåren? Vad har varit absolut värst? Och vad har varit mest tacksamt för satirtecknare?

– Det värsta har trots allt varit gemensamt för samtliga riksdagspartier även om det är ett spektrum från fanatisk till viljelös; från det skamliga stödet för Israels folkmord och flatheten för USA i alla frågor till krigshetsen och den vanvettiga militära upprustningen vars effekter på svensk välfärd är svåra att överblicka.

– Roligast med den avgående regeringen har varit att de är korrupta på ett sånt riktigt Kalle Anka-vis, som serietidningsskurkar. Det är lite retro. Sossarnas mygel är inte lika flamboyant.

Vem skulle du vilja ge ett ex av boken i näven?

– På den så kallade oppositionen. Som en varning.

Och slutligen – hur ser framtiden ut för Tecknaruppropet?

– Den ser ljus ut. Först ska vi sälja skiten ur den här första valårsboken. Vi nära hundra medverkande tecknare delar på vinsten, vilket i sig är en kommentar till regeringens kulturpolitik. Här visar ju vi kulturarbetare sann entreprenörsanda!

– Sen fortsätter arbetet med nästa valårsbok, med vår tidning och utställningar med mera – allt beroende på vad den nya regeringen ställer till med.