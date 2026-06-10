Miljarder till domedagsvapen

Aldrig tidigare har det spenderats så mycket pengar på kärnvapen som nu. Det skriver organisationen Ican, som mobiliserar icke-statliga organisationer runtom i världen med målet att förhandla fram ett avtal mot kärnvapen, i en rapport.

De nio länder som idag förfogar över massförstörelsevapnet spenderade förra året tillsammans 119 miljarder dollar på att underhålla och utveckla sina kärnvapenarsenaler. Det är 19 procent mer jämfört med 2024.

Högst utgifter för kärnvapen har USA, följt av Ryssland. Samtidigt som Trump ylar om att Iran anrikar uran, där inga bevis presenterats för att Iran skulle försöka skaffa sig kärnvapen, rapporterar fredsforskningsinstitutet Sipri att både USA och Ryssland flyttar stridsspetsar från sina lager för att sätta dem på robotar som hålls i högsta beredskap. “Ansträngningarna för att minska kärnvapnens roll och antal vrids tillbaka flera årtionden”, skriver de i ett uttalande.

Till följd av krigen och upprustningen står vi närmare ett utrotande av allt mänskligt liv på planeten än på mycket länge. Sverige är inget undantag i upprustningshysterin och har till skillnad från våra nordiska grannländer inga förbehåll i avtalen med USA om kärnvapen på svensk mark.

Det brådskar med att få till en global fredsrörelse som kan vända utvecklingen.