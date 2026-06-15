Jag älskar fotboll – men i år skippar jag VM

Nyligen träffade jag en bekant som undrade om jag var lyrisk inför VM. Svaret var ett rungande nej. Visst, jag kan titta på annan fotboll än Manchester United också, men precis som under Qatar 2022 kommer jag inte att se en minut av årets VM. ”Varför då?” finns det kanske någon som undrar.

Ja, var ska jag börja? Jag ser hela turneringen som en cirkus, arrangerad av jättebebisen i Vita kåken och Gianni Infantino, en man som fotbollsjournalisten Erik Niva