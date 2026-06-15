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Krönika
Jag älskar fotboll – men i år skippar jag VM
Fotograf: Proletären
Sverige fick en kanonstart med en storseger mot Tunisien. Men fotbollssupportern Mikael Holmkvist vägrar kolla på årets mästerskap.
Nyligen träffade jag en bekant som undrade om jag var lyrisk inför VM. Svaret var ett rungande nej. Visst, jag kan titta på annan fotboll än Manchester United också, men precis som under Qatar 2022 kommer jag inte att se en minut av årets VM. ”Varför då?” finns det kanske någon som undrar.
Ja, var ska jag börja? Jag ser hela turneringen som en cirkus, arrangerad av jättebebisen i Vita kåken och Gianni Infantino, en man som fotbollsjournalisten Erik Niva
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