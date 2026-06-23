Arbetarna vann första VM-matchen

När 2000 arbetare på SoFi Stadium i Los Angeles krävde kraftiga löneförhöjningar under VM och ingen närvaro av immigrationspolisen ICE på arenan, tvingades arbetsgivaren Legends Global att vika sig. SoFi Stadium ägs av Stanley Kroenke, som också äger bland annat engelska ligamästaren Arsenal och hockeylaget Colorado Avalanche. Arbetarna fick en 40-procentig löneförhöjning, och ICE har…