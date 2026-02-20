Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Bostad

Göteborg slår rekord i vräkningar av barn

2025 nästan fördubblades antalet barn som påverkades av vräkningar i Göteborgs kommun.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 20 februari 2026 kl 08.00

Som Proletären tidigare skrivit ökade antalet vräkningar i hela Sverige förra året. Men ingenstans ökade antalet barn som berördes av vräkningar lika mycket som i Göteborg. 

2025 fördubblades nästan antalet barn som påverkades av vräkningar i Göteborgs kommun, från 43 till 82. Siffran är nu högst i landet.

Det rör sig tyvärr om en fortsättning på en mörk trend. Antalet vräkningar som påverkar barn i Göteborg steg nämligen för tredje året i rad.

Grafik: Proletären

55 av barnen var skrivna på adressen där vräkningen genomfördes. 27 av dem var inte skrivna på adressen, men hade en förälder som vräktes.

– Att barn vräks i Sverige är ett allvarligt systemfel. När ett barn förlorar sitt hem slås hela vardagen sönder, och konsekvenserna följer ofta med långt upp i vuxenlivet. Det leder till stora kostnader för samhället – för skola, socialtjänst, vård och i förlängningen arbetsmarknaden – men framför allt till ett stort mänskligt lidande. Här har vi som samhälle svikit barnen, säger Lisbeth Pipping, som sitter i regionstyrelsen för Hyresgäst­föreningen i Västra Sverige i ett uttalande. 

Det vräktes sammanlagt 824 barn i riket förra året. 

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag