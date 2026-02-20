Göteborg slår rekord i vräkningar av barn

Som Proletären tidigare skrivit ökade antalet vräkningar i hela Sverige förra året. Men ingenstans ökade antalet barn som berördes av vräkningar lika mycket som i Göteborg.

2025 fördubblades nästan antalet barn som påverkades av vräkningar i Göteborgs kommun, från 43 till 82. Siffran är nu högst i landet.

Det rör sig tyvärr om en fortsättning på en mörk trend. Antalet vräkningar som påverkar barn i Göteborg steg nämligen för tredje året i rad.

Grafik: Proletären

55 av barnen var skrivna på adressen där vräkningen genomfördes. 27 av dem var inte skrivna på adressen, men hade en förälder som vräktes.

– Att barn vräks i Sverige är ett allvarligt systemfel. När ett barn förlorar sitt hem slås hela vardagen sönder, och konsekvenserna följer ofta med långt upp i vuxenlivet. Det leder till stora kostnader för samhället – för skola, socialtjänst, vård och i förlängningen arbetsmarknaden – men framför allt till ett stort mänskligt lidande. Här har vi som samhälle svikit barnen, säger Lisbeth Pipping, som sitter i regionstyrelsen för Hyresgäst­föreningen i Västra Sverige i ett uttalande.

Det vräktes sammanlagt 824 barn i riket förra året.